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"الصحة اليابانية" تصدر توصيات بخصوص فعالية أدوية مخصصة لعلاج "أوميكرون"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

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قررت وزارة الصحة اليابانية عدم التوصية للمؤسسات الطبية باستخدام "مزيج الأجسام المضادة" الذي أنتجته شركتا "Roche" السويسرية و"Regeneron" الأمريكية لعلاج المصابين بمتحور "أوميكرون".

 

وأفادت وكالة "NHK" اليابانية بأن الوزارة تلقت المعلومات حول النشاط المعادل المنخفض لهذا الدواء ضد السلالة الجديدة.

 

وأكدت الوزارة اليابانية في الوقت ذاته فعالية دواء "سوتروفيماب" الذي أنتجتها شركة "GSK" البريطانية بالتعاون مع شركة "Vir Biotechnology" الأمريكية في مكافحة متحور "أوميكرون". ويعمل هذا الدواء على أساس الأجسام المضادة أيضا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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