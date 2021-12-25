سبب انخفاض معدل الوفيات نتيجة للإصابة بـ"أوميكرون".. طبيب روسي يوضح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يرى الطبيب الروسي، مقدم البرنامج التلفزيوني الصحي، ألكسندر مياسنيكوف، أن سبب المعدل المنخفض لوفيات متحور "أوميكرون" بالدول الغربية يعود إلى العدد الكبير للملقََحين ضد الفيروس هناك.



وقارن مياسنيكوف في قناته على "تلغرام" المعلومات الأخيرة حول عدد الوفيات بكورونا في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، حيث يتراوح هذا المؤشر بين 0,1% و0,4%.

وقال: "يبدو أن الإصابة بـ "أوميكرون" تتم بشكل معتدل للغاية ولا يؤدي إلى ازدياد عدد الوفيات في الدول التي تتميز بالمستوى العالي للتطعيم"، مشيرا إلى أن نسبة الملقحين في هذه الدول تبلغ 60-70%.