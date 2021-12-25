انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

تباينت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وتراجع سعر كيلو الجمري، وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي، بينما استقر البلطي والكابوريا والبوري.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، استقر سعر السمك البلطي بين 21 و23 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و60 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.