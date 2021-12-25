مجمعات صناعية ومحاور وطرق.. السيسي يصل قنا لافتتاح مشروعات قومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وصل الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة قنا من أجل افتتاح مجموعة من المشروعات القومية الجديدة بصعيد مصر.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راصي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.

وتأتي الافتتاحات أيضا في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لاسيما المحاور العرضية على نهر النيل.​