ارتفاع الكوسة والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة والباذنجان والملوخية والخيار البلدي والفاصوليا، بقيمة تتراوح بين 25 قرشا و1.75 جنيه، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة، اليوم، عند مستوى الجمعة الماضي بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و7.5 جنيه، بارتفاع 1.75 جنيها.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و4 جنيهات، بارتفاع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 جنيه و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و6جنيهات، بارتفاع جنيها.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.