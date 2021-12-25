في عام المشروعات الكبرى.. كوبري البلينا يربط شرق المدينة بغربها بتكلفة 257 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

حظيت محافظة سوهاج هذا العام بنصيب كبير من المشروعات خاصة الكباري العلوية التي تربط شبكة الطرق ببعضها وتمر أعلى السكة الحديد والترع؛ لتخفيف الازدحام المروري.

ومن هذه المشروعات كوبري البلينا، الذي يربط شرق المدينة بغربها، ويقدم "الخليج 365" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المشروع:

يربط الكوبري بين شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق "القاهرة ـ أسوان" الزراعي، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادي الغربية.

يبلغ طول الكوبري ١٨٣٤ مترًا، وعرضه ٢٢ مترًا، بتكلفة إجمالية 257 مليون جنيه.

يشتمل كوبري البلينا العلوي على 6 مطالع ومنازل بعرض 7.5 مترًا؛ لتسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى 60 فتحة خرسانية، و٦ فتحات معدنية.

يهدف كوبري البلينا إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمدينة، ويخفف الازدحام المروري، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج.