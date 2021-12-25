تأجيل نظر دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها لـ 1 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 1 يناير، لإعادة الإعلان الدعوى الفرعية، وتقديم أصول الإقرارات.

وقال الفنان رشوان في تصريحات تلفزيونية سابقة، إنه قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديلها لم ترضَ ابنته آية بذلك، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية لرفض وبطلان إعادة القسمة".

وقال إنه كان يكتب كل أملاكه لزوجته وأبنائه توفيق وآية وهبة، وعندما رحل ابنه الوحيد توفيق تاركاً طفلة صغيرة، كان الفنان يكتب لها ما يخص والدها من الإرث والمستحقات، وعقب بلوغ حفيدته سن الرشد، كتب عقدا بتوزيع ممتلكاته، مضيفاً أنه كان هناك اتفاق ضمني بأن كافة الممتلكات تحت ولايته وإدارته لحين وفاته ووفاة زوجته.

وتابع أنه وبعد وفاة زوجته انقلبت الأمور وتحولت ابنته الصغرى لإنسانة أخرى، حيث بدأت تطالب بما تم الاتفاق عليه رغم أنه مازال حيا، كما بدأت تطالب بشهادات استثمار كان قد أوصى لها بها، وكان ينفق من عوائدها في شيخوخته وعلى مرض زوجته، وهو ما سبب صدمة له رغم أنه كان يهدف لتأمين حياة ابنتيه وزوجته".

وذكر أنه استشار رجال الدين فيما فعله، فقالوا له إن المال من حقه ويمكنه التصرف فيه منفرداً، مضيفاً أن ابنته وزوجها حرضا حفيده ضده وحولوه لعدو له.