صور قمر صناعي تظهر استمرار التعزيزات العسكرية الروسية قرب حدود أوكرانيا (أ ف ب).

كشفت صور التقطها قمر صناعي تابع لشركة أميركية خاصة أن روسيا واصلت تعزيز قواتها في شبه جزيرة القرم وبالقرب من أوكرانيا في الأسابيع الماضية، في حين تواصل في الوقت نفسه الضغط على الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن ضمانات أمنية تطلبها.

وأكد الكرملين اليوم الجمعة أنه يحتفظ بحق تحريك قواته في الأراضي الروسية طبقاً للحاجة، مضيفاً أن الدول الغربية تقوم بمناورات عسكرية استفزازية قرب الحدود الروسية. ويتهم قادة الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا روسيا بحشد قواتها مجددا قرب الحدود الأوكرانية منذ أكتوبر تشرين الأول وذلك بعد حشد سابق في أبريل نيسان وحينها نشرت ماكسار صورا لذلك أيضاً.

ويقول الرئيس الأميركي جو بايدن وغيره من القادة إن موسكو على ما يبدو تدرس شن هجوم على أوكرانيا بحلول الشهر المقبل وهو ما نفته موسكو مراراً.