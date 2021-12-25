انت الان تتابع خبر ادارة الزوراء تكشف سبب استقالة عصام حمد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر النادي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مدرب الفريق الكابتن عصام حمد قدم استقالته من تدريب الفريق لظروف خاصة كما وصفها في طلبه المقدم لادارة نادي الزوراء".

واوضح ان "الهيئة الادارية لنادي الزوراء وافقت على طلبه وتقدم الشكر له على ماقدمه للفريق متمنين له التوفيق والنجاح في مشواره القادم".

