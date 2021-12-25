بعد 3 أشهر من الجرعة الأولى.. هيئة الصحة الفرنسية توصي بإعطاء جرعات معززة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أوصت هيئة الصحة الفرنسية بتقليص الفترة بين الجرعة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا والجرعة المعززة من أربعة إلى ثلاثة أشهر، وسط ارتفاع حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون"، طبقا لما ذكره بيان صادر عن الهيئة.



كما أوصت الهيئة بإعطاء جرعات معززة للمراهقين من سن 12 حتى 17 عاما، الذين لديهم مشكلات صحية مزمنة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء امس الجمعة.

وذكر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إن مليون موعد آخر للتطعيم، سيكون متاحا الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه اعتبارا من امس، ستكون الجرعات المعززة متاحة بعد أربعة أشهر من تلقي الجرعة الأخيرة.

كانت فرنسا قد سجلت رقما قياسيا جديدا من حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.