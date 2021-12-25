بسبب انتشار كورونا.. معظم أوروبا ضمن تصنيف"حمراء داكنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تظهر خريطة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها لحالة وباء كوفيد-19، التي تم تحديثها ، أن معظم المنطقة حمراء داكنة.



ولم تفلت من ترميز الألوان الحمراء أو الداكنة سوى رومانيا 3 مناطق في إيطاليا وبعض أقاليم ما وراء البحار، ويستخدم هذا التصنيف في المناطق التي تم فيها اكتشاف أكثر من 500 إصابة لكل 100 الف نسمة خلال الأسبوعين الماضيين.

وينشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها خريطته الأوروبية أسبوعيا استنادا إلى عدد الإصابات والنسبة المئوية للاختبارات الإيجابية على مدى الأيام الـ 14 الماضية،و تحتوي الخريطة على أربعة ألوان: الأخضر والبرتقالي والأحمر والأحمر الداكن.

ويشير اللون الأخضر إلى المناطق التي يقل فيها معدل الإصابة (عدد الحالات الجديدة لكل 100الف نسمة على مدى 14 يوما) عن 50 ومعدل الإيجابية أقل من 4 بالمئة، أو حيث يقل معدل الإصابة عن 75 ولكن معدل الإيجابية أقل من 1 بالمئة.

ويستخدم الأحمر في حالتين: عندما يكون معدل الإصابة بين 75 و 200 بمعدل إيجابي أعلى من 4 بالمئة، أو عندما يكون معدل الإصابة بين 200 و 500، بغض النظر عن معدل الإيجابية.

ولا تزال بلجيكا حمراء داكنة، كمعظم البلدان والمناطق الأخرى في أوروبا و الاستثناء الوحيد رومانيا باللون الأخضر.