بسبب أوميكرون. إلغاء آلاف الرحلات الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ألغت شركات الطيران التجارية في جميع أنحاء العالم أكثر من 4500 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، بعد أن أدت موجة متزايدة من إصابات كوفيد-19 مدفوعة بمتحور أوميكرون إلى زيادة الغموض والمشقة للمسافرين لقضاء العطلات.



ذكر موقع "فلايت أوير" على الإنترنت، أن شركات الطيران ألغت عالمياً ما لا يقل عن 2401 رحلة يوم الجمعة الذي يوافق عشية عيد الميلاد وهو عادة ما يكون يوماً مزدحماً بالنسبة للسفر جواً. وتم تأخير نحو 10 آلاف رحلة أخرى.

وقال الموقع، إن 1799 رحلة في يوم عيد الميلاد ألغيت حول العالم بالإضافة إلى 402 رحلة أخرى كانت مقررة يوم الأحد.

وتمثل الحركة الجوية التجارية داخل الولايات المتحدة ومنها وإليها أكثر من ربع جميع الرحلات الجوية الملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بسبب المتحور أوميكرون سريع الانتشار والذي تم اكتشافه لأول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) ويمثل الآن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات في الولايات المتحدة وما يصل إلى 90٪ في بعض المناطق مثل الساحل الشرقي.

وذكر إحصاء، إن متوسط عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع 45٪ إلى 179 ألف إصابة يومياً خلال الأسبوع الماضي.