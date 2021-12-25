ماذا قال الكاظمي خلال حضوره قداس عيد الميلاد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بنزاهة الانتخابات التشريعية، خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد، مساء الجمعة.



وقال الكاظمي في كلمة خلال حضوره قداس عيد الميلاد في كاتدرائية مار يوسف وسط بغداد "نحتفل بأعياد الميلاد المجيد التي أصبحت رمزا لهوية وطنية عراقية عابرة، إذ يحتفل العراقيون بأطيافهم كافة مسلمين ومسيحين وبقية المكونات بهذه الأعياد بوصفها أياماً للاحتفاء بالروحانية، والتسامح، والحياة".

وتابع "زار البابا "بابا الفاتيكان" العراق وكانت الزيارة دليلا على أهمية العراق الرمزية والروحية، وبعثت هذه الزيارة اهتمام العالم أجمع بالعراق كموطن للأديان الإبراهيمية وقبلة روحية لجميع بلدان العالم بوصفه المكان الذي انطلق منه إبراهيم أبو الأنبياء في رحلة روحية أثرت العالم بالأديان الروحية الكبيرة الثلاث".

وأضاف الكاظمي"هذا البلد وهو بلدكم يمثل تنوعاً دينياً غنياً.. يمثل رصيداً بشرياً وحضارياً وروحياً للعالم أجمع، ويمتلك ثروة حقيقية وهي التنوع الديني والثقافي".

ومضى قائلا "ينبغي للعراقيين توظيف التنوع الديني واستثماره بما يدعم مكانة العراق الوطنية والإقليمية والدولية".

وأوضح "لقد شهد العراق حركة وطنية ودبلوماسية قوية خلال هذه الفترة، وذلك رغم التحديات الجسيمة التي واجهتها حكومتا من الجائحة والأزمة الاقتصادية والصراع الإقليمي والدولي، وما كان لذلك أن يتم لو لم يكن العراقيون متعاونين فيما بينهم ومساندين لجهود الحكومة".

الكاظمي قال أيضا "نجحنا في وضع الخطوات التأسيسية الأولى للإصلاح الاقتصادي، وإجراء انتخابات ناجحة ونزيهة في فترة قياسية، وإطلاق مشاريع الإعمار والتعاون الاقتصادي مع دول المنطقة وتعزيز مكانة العراق إقليمياً ودولياً".

وتابع أن "إعادة المهاجرين المسيحيين ينبغي أن يكون أولوية، من أجل عدم خسارة رأس المال العراقي من المواطنين الذين لديهم رغبة في خدمة البلاد".

وشهد العراق في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي انتخابات تشريعية مبكرة، حملت نتائجها أرقاما صادمة لقوى وأحزاب مقربة من إيران، مما دفع هذه القوى لرفض النتائج والتشكيك بنزاهتها.