شرط روسي لعقد لقاء بين بوتين وبايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حدد الكرملين شروط إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي غير ممكن إلا بعد التوصل لاتفاقات بشأن الضمانات الأمنية.

وكان الكرملين قد كشف أن الرئيس الروسي أبلغ نظيره الأمريكي عبر لقاء الفيديو في وقت سابق هذا الشهر، عن رغبته في لقائه "وجها لوجه".

وأوضح بيسكوف حينها أن بوتين لم تكن لديه مقومات للتفاؤل بعد حديثه مع بايدن بسبب استمرار الخلافات الجادة والمتعلقة بالمفاهيم بين روسيا والولايات المتحدة.

ويتزايد التوتر الأمريكي الروسي على خلفية تحذير تقارير من استعدادات موسكو لعملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وسبق أن حذر بايدن "بوتين" من أن روسيا ستدفع "ثمنا باهظا" وعواقب اقتصادية مدمرة حال غزو أوكرانيا.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأقل، أثارت التحركات العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية مخاوف المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين بشأن احتمال أن موسكو تستعد لإطلاق هجوم شامل في أوكرانيا في وقت مبكر من العام المقبل.

ويعتقد البيت الأبيض أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقرر، لكنه يجهز قواته لاحتمال القيام بعملية، وهو ترجيح نفاه الكرملين، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وطبقًا لتحليل استخباراتي أمريكي غير سري، فقد يشارك في هجوم واسع النطاق ما يصل إلى 175 ألف جندي روسي، من بينهم جنود احتياط تحشدهم القوات المسلحة الروسية.

وأفاد التحليل بأن حوالي 70 ألف جندي روسي متمركزون بالفعل بجوار الحدود مع أوكرانيا، وبالرغم من أنه لم يتضح كيف توصل التحليل لهذا الرقم، إلا أن جزءا كبيرا من هؤلاء هم على الأرجح قوات متمركزة بصورة دائمة بالمنشآت العسكرية الموجودة قرب الحدود الغربية لروسيا والقرم، وهي شبه جزيرة ضمتها روسيا قسرًا من أوكرانيا عام 2014.