مالي تنفي نشر عناصر من "فاجنر" الروسية رسميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نفت حكومة مالي الانتقالية رسميا نشر عناصر من مجموعة "فاجنر" الأمنية الروسية في البلاد.



وقالت الحكومة في بيان، السبت: "لم يتم نشر عناصر من مجموعة "فاجنر" الأمنية في مالي".

مؤخرا، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، نظيره الروسي سيرجي لافروف من أي انخراط لمجموعة فاجنر الروسية في النزاع الذي تشهده مالي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية بشأن مالي، حذّر الوزير نظيره الروسي من تداعيات خطيرة لانخراط مجموعة فاغنر في البلد".

وتفيد تقارير بأن حكومة مالي، التي يهيمن عليها العسكريون، على وشك التعاقد مع ألف من عناصر مجموعة فاغنر.

عقوبات أوروبية ضد "فاجنر" الروسية.. طالت 8 أشخاص و3 شركات

وفي اجتماع في ستوكهولم، أكد وزراء دفاع 13 دولة أوروبية من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أن أي انخراط لمجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة في مالي سيكون أمرا غير مقبول.

وكانت فرنسا حذّرت مالي من أن تعاقدها مع عناصر من المجموعة الأمنية الروسية الخاصة سيضع البلاد في عزلة دولية.

والخميس الماضي، زعمت 15 دول غربية من بينها فرنسا وألمانيا في بيان مشترك وجود عناصر من "فاجنر" الروسية في مالي.

وأضافت الدول الـ15 متوجهة إلى المجلس العسكري الحاكم في مالي أن "هذا الانتشار سيزيد من تدهور الوضع الأمني في غرب أفريقيا، وسيؤدي إلى مفاقمة وضع حقوق الإنسان في مالي".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركة الروسية الخاصة للتعاقدات العسكرية مجموعة "فاجنر".

وتمثلت العقوبات على الشركة نفسها بالإضافة إلى 8 أشخاص و3 شركات مرتبطة بها بسبب أعمال وصفها التكتل الأوروبي بـ"مزعزعة للاستقرار" نفذت في أوكرانيا وعدة دول أفريقية.