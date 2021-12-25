إصابة بطريرك الروم الأرثوذكس في إسطنبول بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصيب بطريرك الروم الأرثوذكس في إسطنبول بارثولوميوس، بفيروس كورونا.



جاء ذلك بحسب بيان صدر عن بطريركية الروم الأرثوذكس بإسطنبول، نقله الموقع الإلكتروني لمحطة "تي آر تي خبر" التلفزيونية المحلي.

وأوضح البيان أن بارثولوميوس بدأ بالحجر الصحي، عقب اكتشاف إصابته بكورونا، حيث ظهرت نتائج المسحة التي أجريت له إيجابية.

وأضاف البيان مبينًا أن الوضع الصحي لبارثولوميوس جيد، وأنه يخضع للفحوص الطبية اللازمة في المستشفى.

من جانب آخر، يتوقع أن تحول إصابة بارثولوميوس بكورونا دون حضوره قداس عيد الميلاد الذي سيقام في مقر البطريركية الرومية، السبت، وفق المصدر نفسه.