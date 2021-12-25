جونز هوبكنز: إصابات فيروس كورونا تتجاوز 8ر278 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أظهرت إحصاءات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية صباح اليوم السبت أن إصابات فيروس كورونا في العالم تجاوزت 8ر278 مليون إصابة، بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى أكثر من 39ر5 مليون حالة وفاة.

كما كشفت بيانات الجامعة أنه تم إعطاء 88ر8 مليار جرعة لقاح مضاد للفيروس.

ووفقا لمركز علوم وهندسة النظم بالجامعة فإن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في العالم، حيث سجلت أعلى حصيلة إصابات وهي 51 مليونا و962786 إصابة، كما سجلت أعلى حصيلة وفيات وهي 816 ألفا و362 حالة وفاة.

وكانت الدولة الثانية الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات هي الهند حيث سجلت 34 مليونا و772626 إصابة و479 ألفا و133 حالة وفاة، تلتها البرازيل في المركز الثالث بـ22 مليونا و234623 إصابة و618 ألفا و655 حالة وفاة.