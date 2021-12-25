كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا أقل من 6 آلاف لأول مرة في 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

تراجعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى أقل من 6 آلاف إصابة جديدة للمرة الأولى منذ أربعة أيام، على ما يبدو نتيجة للقيود التي فرضت لاحتواء انتشار الفيروس، إلا أن الحالات الحرجة ارتفعت إلى مستوى قياسي.

وسجلت كوريا الجنوبية 5842 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 5767 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 602051، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وارتفع عدد مرضى الحالات الحرجة إلى رقم قياسي جديد بلغ 1105 للمرة الأولى، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 105حالات وفاة إضافية بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5176 حالة وفاة.

وسجلت كوريا الجنوبية 81 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون لترتفع حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد إلى 343 إصابة.