خبراء أمريكيون يحذرون من تأثيرات جائحة كورونا على الصحة العقلية للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

حذر مسؤولون وخبراء بالولايات المتحدة من تضرر الصحة العقلية لدى الأطفال مع قرب انتهاء العام الثاني من جائحة كورونا.

وأشارت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، إلى نقص العاملين في مستشفيات الأطفال مع تزايد عدد زيارات أقسام الطوارئ في مجال الصحة العقلية والانتحار وحالات الإصابة الذاتية في أول تسعة أشهر من عام 2021 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي السياق نفسه، تواجه المدارس مشكلات نقص الموارد وعدم توافر تدابير المساعدة في مجال الصحة العقلية منذ عودة الكثير من الأطفال إلى الفصول الدراسية خلال فصل الخريف الماضي وزيادة أعراض الكبت والقلق لدى الأطفال بعد أن قلبت جائحة كورونا عالم هؤلاء الصغار رأسا على عقب.

وكانت عدة مؤسسات أكاديمية ومستشفيات في مجال صحة الأطفال قد أعلنت حالة طوارئ وطنية لحماية الصحة العقلية للأطفال خلال شهر أكتوبر بعد بدء موسم العودة للدراسة.