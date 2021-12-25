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واشنطن وبريتوريا تؤكدان أهمية الشراكة في مكافحة الجائحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا الجمعة، مع ناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا إعلان الإدارة الأمريكية عن رفع قيود السفر ذات الصلة بمتحور أوميكرون عن عدد من الدول الأفريقية.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، إن بلينكن وجه، خلال الاتصال، الشكر مجددا لعلماء جنوب أفريقيا وحكومتها على الشفافية والخبرة اللتين أظهرتهما بعد الإعلان عن متحور أوميكرون.

وأشار إلى أن بلينكن شدد كذلك على أهمية الشراكة الطويلة بين الدولتين في مكافحة تداعيات جائحة " كوفيد ـ 19".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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