شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد هوية فتاة قتلت برصاص شرطة لوس أنجليس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة لوس أنجليس أن الفتاة (14 عاما) التي قتلت برصاص شرطة لوس أنجليس عندما فتحت النار على مشتبه به اثناء الاعتداء على شخص ما في متجر لبيع الملابس في نورث هوليوود يوم الخميس تدعى «فالينتينا أوريلانا بيرالتا».

وكانت فالينتينا في غرفة لتغيير الملابس مع والدتها عندما أطلق شرطي النار عبر جدار بالقرب من المهاجم المشتبه به، فأصابتها الرصاصة وقتلتها على الفور، وفقا لمعلومات أولية من الشرطة.

وكانت الفتاة في المتجر بمنطقة "بيرلنجتون" لشراء ثوب من أجل حضور حفل ، حسبما أكد مصدر بشرطة لوس أنجليس لصحيفة " لوس أنجليس تايمز".

وقالت الشرطة إنها قتلت المعتدي المشتبه به والذي لم يتم تحديد هويته. وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل امرأة أصابها المعتدي إلى أحد المستشفيات المحلية.

ووصف مايكل مور قائد شرطة لوس أنجليس وفاة الفتاة بأنها "مفجعة تماما" وتعهد بإجراء تحقيق شامل، وهو ما أكده أيضا ويليام بريجس، رئيس مفوضية الشرطة في لوس أنجليس.