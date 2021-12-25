شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترفض تنكيل جيش الاحتلال والمستوطنين بشعبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الجمعة، بما وصفته بتبادل أدوار بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في التنكيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس.

ووصفت الوزارة في بيان صحفي، حادثة وفاة سيدة فلسطينية 55/ عاما/ أمس جراء دهسها من مستوطن إسرائيلي في شمال رام الله، بأنها «جريمة»، مشيرة إلى هجمات المستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس وعلى منازل الفلسطينيين وتحطيمهم شواهد القبور، وتقطيع أشجار الليلة الماضية.

وقالت الوزارة: إن «هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما هي إلا إرهاب دولة منظم وتبادل للأدوار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في التنكيل بالمواطنين الآمنين العزل وترهيبهم».

وأضافت «نحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين، والمجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج وتداعيات صمتها المريب، وتخاذلها تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه».

من جهته، قال «المرصد الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان: إنه رصد 38 هجوما لمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار في الـ 16 من الشهر الجاري في نابلس.

وحذر في بيان من «أن ما يجري من عنف غير رسمي يمارسه المستوطنون يأتي بالتوازي مع عنف رسمي ينتهجه الجيش الإسرائيلي للضغط فيما يبدو على الفلسطينيين في القرى والبلدات القريبة من نقاط التماس مع المستوطنات لحملهم على تركها وإهمالها». واعتبر أن «التعامل الرسمي الإسرائيلي مع عنف المستوطنين يعكس بوضوح نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) في إسرائيل».

وأشار إلى أن الاستيطان بحد ذاته يعد جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي، كما يعد تواجد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.