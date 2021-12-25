شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الثقافة: البرلمان سيناقش قانون نقابات المهن الفنية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب سيناقش القانون الخاص بنقابات المهن الفنية يوم الأحد المقبل، وتم الموافقة على كافة المطالب، مضيفا أننا استمعنا فى مجلس النواب لكافة مطالب الفنانين للحفاظ على بقاء الإبداع.

وأضاف خلال حواره ببرنامج كلام فى السياسة المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامى أحمد الطاهرى، أن الفنان هشام عطوة قام بتطوير معظم قصور الثقافة، وأجرى تطويرا لمعظم قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.

وتابع، أن المسرح المدرسى هو الوعى لقضية الدولة، مضيفا أن مشروع قانون الممثلين والتشكيلين سيناقش وأبرز تعديلاته كل ما طلب من الفنانين تم الموافقة عليه، مضيفا أن هناك مناقشة بالمجلس على العملى على وجود موارد مالية لتدعيم الفنى فى مواجهة التطرف بالوعى الفنى.