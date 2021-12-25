بالأسماء.. مصرع 3شباب وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم ٤ درجات بخارية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4أخرين على أثر وقوع حادث تصادم 4 درجات بخارية يستقلهم عدد من الأشخاص بطريق (منية النصر - المطرية) الخلفي مقابل قرية ميت حديد التابعه لمركز منية النصر محافظة الدقهلية ونقلهم إلى المستشفى.

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر يفيد بورود أشارة من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 درجات بخارية على طريق (منية النصر - المطريه) الخلفي مقابل قرية ميت حديد التابعه لمركز منية النصر ووجود متوفين ومصابين.

أنتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع كلا من "محمد علي السيد المرسي"، ٢٢ عاما، من قرية الطاهري، ومحمد جاد احمد ربيع ١٧ عاما، ومحمد مصطفى محمد ربيع،١٧ عاما، من قرية الدراكسه.

فيما أصيب كل من محمود حامد محمد إبراهيم، 16عامًا ومحمد محمد السيد أبو حلاوة، 19عامًا، و محمد السيد عبدالرحيم، 16عامًا، و محمد سمير الحولاني، 17عامًا وجميعهم من ناحية قرية الدراكسه.

فيما جرى نقل المصابين والجثامين إلى مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابه وجاري عمل المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.