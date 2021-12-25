بالصور.. محافظ جنوب سيناء يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، زيارة لكنيسة بازيليك العذراء سيدة السلام "للكاثوليك" بمدينة شرم الشيخ، رافقه وفدًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة لتقديم التهنئة بالعيد.

واستقبل المحافظ والوفد المرافق له المطران مكاريوس توفيق، المطران الفخري لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للكاثوليك، والأب أرميا نشأت، راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بشرم الشيخ.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعموم المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد متمنيًا لهم دوام المحبة والسلام بين جموع الشعب المصري.

وحرص المحافظ على لقاء الجاليات الأجنبية وأغلبهم إيطاليين زائرين، وبعض المقيمين، لتقديم التهنئة لهم بعيد الميلاد.

وأقامت الكنيسة القداس الأول للجاليات الأجنبية، تلاه قداس للمصريين الكاثوليك المقيمين والزائرين لمدينة شرم الشيخ.