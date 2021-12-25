اخبار العالم

بينها 10 دول عربية.. أبو ظبي تحدث “القائمة الخضراء” لوجهات السفر إليها

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ 48 دقيقة
الامارات

الامارات

أصدرت دولة الإمارات القائمة الخضراء المحدثة الخاصة بإجراءات مكافحة فيروس ، للدول التي يمكن السفر منها إلى أبو ظبي مباشرة ودون حاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية القائمة التي ضمت 74 دولة بينها عشر دول عربية، هي الأردن، واليمن، والبحرين، والعراق، والكويت، والسعودية، وسوريا، وسلطنة عمان، ولبنان، وقطر.

كذلك شملت القائمة: إيران، وإسرائيل.

ويبدأ العمل بتلك القائمة بدءا من يوم الأحد القادم، 26 من الشهر الجاري.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا