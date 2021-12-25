بينها 10 دول عربية.. أبو ظبي تحدث “القائمة الخضراء” لوجهات السفر إليها

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ 48 دقيقة

أصدرت دولة الإمارات القائمة الخضراء المحدثة الخاصة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، للدول التي يمكن السفر منها إلى أبو ظبي مباشرة ودون حاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية القائمة التي ضمت 74 دولة بينها عشر دول عربية، هي الأردن، واليمن، والبحرين، والعراق، والكويت، والسعودية، وسوريا، وسلطنة عمان، ولبنان، وقطر.

كذلك شملت القائمة: إيران، وإسرائيل.

ويبدأ العمل بتلك القائمة بدءا من يوم الأحد القادم، 26 من الشهر الجاري.