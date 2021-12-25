البابا فرنسيس: انظروا لما هو أبعد من الزخارف والأضواء وتذكروا الفقراء

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أكّد البابا فرنسيس أن الناس الذين لا يبالون بالفقراء يغضبون الرب، وحث الجميع على أن “ينظروا لما هو أبعد من الأضواء والزخارف” ويتذكروا المحتاجين.

وفي استقبال موسم عيد الميلاد التاسع في ولايته البابوية، أقام فرنسيس قداسا مسائيا بكاتدرائية القديس بطرس لنحو 2000 شخص بسبب قيود كوفيد-19 التي قللت العدد لنحو الخُمس مقارنة بما كان قبل الجائحة.

وقبل دقائق من بدء قداس عشية عيد الميلاد، سجلت إيطاليا ثاني زيادة قياسية يومية على التوالي في إصابات كوفيد-19 بلغت 50599 إصابة، مقابل 44595 في اليوم السابق.

وتناول فرنسيس في عظته فكرة أن السيد المسيح ولد بلا شيء.

وقال في القداس الذي حضره أكثر من 200 من الكرادلة والأساقفة والكهنة: “أيها الإخوة والأخوات… نتأمل ما هو مهم، ما هو أبعد من الأضواء والزخارف الجميلة. نتأمل الطفل”.

وكان الجميع يضعون كمامات على وجوههم باستثناء البابا فرنسيس.

وأشار فرنسيس، الذي أتم 85 عاما الأسبوع الماضي، الى أن السيد المسيح ولد فقيرا وينبغي أن يكون في ذلك تذكرة للناس بأن خدمة الآخرين أهم من السعي لمكانة أو ظهور اجتماعي أو إفناء العمر سعيا لتحقيق النجاح.