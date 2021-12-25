الرئيس الفلسطيني يستقبل في رام الله وزير الداخلية الأردني

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله هلال الفراية، الذي يزور فلسطين ممثلا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد.

وأطلع الرئيس الفلسطيني وزير الداخلية الأردني على آخر المستجدات، مؤكدا “عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وأهمية تعزيزها”.

وثمن عباس مواقف الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، تجاه قضية فلسطين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره نقل وزير الداخلية الذي يرافقه سفير الأردن لدى فلسطين محمد أبو وندي، تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وتهنئته لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، مؤكدا “موقف المملكة الأردنية الهاشمية والعاهل الأردني الداعم للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة”.