شكرا لقرائتكم خبر عن متى تصل عقوبة الخطف المصحوب بطلب فدية للإعدام؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 289 من قانون العقوبات، عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، حيث نصت على أن "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة".

ووفقا للمادة، "يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه."





فيما نصت المادة 290 على الآتى:"كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".