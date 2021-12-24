شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. مقتل 5 وجرح حوالي 40 بعد سقوط حافلة في مجرى مائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطمت حافلة للخطوط الطويلة في البرازيل إثر اصطدامها بشاحنة وسقوطها في مجرى مائي.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم كما أعلنت قوات الإنقاذ والإطفاء في ولاية جوياس وسط البرازيل اليوم الجمعة على موقع إنستجرام.

وأضافت القوات أن هناك أيضا 40 جريحا على الأقل من بينهم حوالي 15 تم نقلهم إلى المستشفى.

وقع الحادث ليلة أمس على طريق سريع في ضواحي جويانيا، عاصمة ولاية جوياس.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن هناك طريقا ملتفا حول جزء متضرر من الطريق السريع بعد تشكل فوهة بركان ظهرت إثر هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

ووفقا لتقرير نشر على بوابة جي1 الإخبارية كانت الحافلة في طريقها من مدينة ساو باولو إلى العاصمة برازيليا.