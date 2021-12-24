شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقرر إعطاء «الجرعة الثالثة» من لقاح كورونا خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة في مصر، الأربعاء، إنها ستبدأ خلال أيام تفعيل خطة لتطعيم بعض الفئات بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة تشمل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والفئات الأكثر عرضة للعدوى، مثل العاملين في القطاع الطبي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز .

وأشار المتحدث إلى أنه من المقرر أن ترتفع وتيرة التطعيمات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع وزارة الصحة في مراكز التطعيمات، ونشرها بأماكن تجمع المواطنين مثل محطات المترو والقطارات ومراكز التسوق والمجمعات التجارية.