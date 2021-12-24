انت الان تتابع خبر برشلونة يحسم أمر التعاقد مع كافاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتبط اسم كافاني بالانتقال لصفوف البلوجرانا، في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث يتبقى في عقده مع الشياطين الحمر 6 أشهر فقط.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أزمة برشلونة الهجومية تغيرت في الأيام الأخيرة، حيث يتوقع أن يتعاقد النادي مع فيران توريس من مانشستر سيتي، والذي يمكنه اللعب في مركز المهاجم الصريح.



وأضافت: "من المتوقع عودة أنسو فاتي من الإصابة أيضًا الأسبوع المقبل، كما أن برايثوايت ليس بعيدًا عن العودة، مع وجود ممفيس ديباي، سيكون هجوم الفريق مناسبا".

وأشار التقرير، إلى أن أزمة برشلونة الحالية تتمثل في خط الدفاع، نظرًا لتقدم جوردي ألبا في السن، مع إمكانية التخلص من مينجويزا وصامويل أومتيتي وسيرجينيو دست.

وأوضحت الصحيفة، أن تركيز إدارة برشلونة في الوقت الحالي على تدعيم خط الدفاع، لذلك لم يعد هناك أي اهتمام بالتعاقد مع كافاني.

