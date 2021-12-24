انت الان تتابع خبر قائد عمليات بغداد يؤكد تأمين احتفالات أعياد الميلاد بشكل كامل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - هنأ قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، اليوم الجمعة، المسيحيين بمناسبة اعياد الميلاد المجيدة، مؤكدا تأمين الاحتفالات بشكل كامل.
وقال سليم، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المسحيين رمز جمال بغداد وتنوعها، واعياد الميلاد ومناسبة ورأس السنة الميلادية يحتفل فيها البغداديون جميعاً، معلنين وحدتهم".
واضاف سليم "اننا في هذه المناسبة، إذ نتقدم بالتهاني القلبية الخالصة لمسيحيي بغداد والعراق والعالم اجمع، فاننا نؤكد بان قطعاتنا تؤمن كافة الاحتفالات بشكل كامل".
واضاف سليم "اننا في هذه المناسبة، إذ نتقدم بالتهاني القلبية الخالصة لمسيحيي بغداد والعراق والعالم اجمع، فاننا نؤكد بان قطعاتنا تؤمن كافة الاحتفالات بشكل كامل".