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قائد عمليات بغداد يؤكد تأمين احتفالات أعياد الميلاد بشكل كامل

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بغداد - ياسين صفوان - هنأ قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، اليوم الجمعة، المسيحيين بمناسبة اعياد الميلاد المجيدة، مؤكدا تأمين الاحتفالات بشكل كامل.
وقال سليم، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المسحيين رمز جمال بغداد وتنوعها، واعياد الميلاد ومناسبة ورأس السنة الميلادية يحتفل فيها البغداديون جميعاً، معلنين وحدتهم".

واضاف سليم "اننا في هذه المناسبة، إذ نتقدم بالتهاني القلبية الخالصة لمسيحيي بغداد والعراق والعالم اجمع، فاننا نؤكد بان قطعاتنا تؤمن كافة الاحتفالات بشكل كامل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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