الكاظمي يوجه عبر السومرية دعوة لـ'الفرقاء السياسيين'

وقال الكاظمي في حديث لـ السومرية، إن "هناك تحديات سياسية تواجه العراق.. يجب أن نحولها إلى فرصة لتحقيق النجاح".

ودعا، جميع الفرقاء السياسيين إلى "التفكير بحب الناس وحب الشعب، والتفكير بالمصلحة العراقية الوطنية قبل التفكير بالمصالح الحزبية الضيقة".



وأضاف الكاظمي، "لدينا فرصة لبناء عراق يليق بنا جميعاً، ويحمي مصالح الجميع بما فيها الكتل السياسية".