أمانة بغداد تدعو لحضور كرنفال افتتاح زقاق المتنبي غداً

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأمين علاء معن أعلن عن إقامة مهرجان احتفالي مساء يوم غد السبت؛ احتفاءً بانجاز زقاق المتنبي ضمن مشروع نهضة بغداد، والذي تم تأهيله بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية ضمن مبادرة تمكين، مشيراً الى ان الاحتفال سيشهد الاعلان عن اطلاق امانة بغداد لمشروع تطوير مهم جديد في العاصمة.وأضافت، أن "المهرجان الذي سيكون برعاية رئيس الوزراء سيختصر ضمن حدود زقاق المتنبي على حضور نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين مراعاة للاجراءات الصحية والحرص على التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا مع دعوة الجمهور البغدادي للتواجد في ساحة الرصافي"، مبينة أن "المهرجان سيتم نقله بشكل مباشر عبر القنوات الفضائية مع نصب شاشة عملاقة للعرض في ساحة الرصافي".

وأوضحت، أن "المهرجان يتضمن مسيرة شبابية بالدراجات الهوائية بالتعاون مع منظمة برج بابل دعما لمبادرة (حماية الابنية التراثية في بغداد) تنطلق من نصب الفارابي في ساحة الوثبة التي تم تطويرها مؤخرا وتنتهي عند ساحة الرصافي بالاضافة الى مسيرة للسيارات الكلاسيكية في شارع الرشيد ضمن المقطع الممتد بين باب المعظم وصولا الى ساحة الرصافي".



وتابعت ان "المهرجان يشمل ايضاً عرضا لمسرح الشارع لطلبة اكاديمية الفنون الجميلة من بداية زقاق المتنبي ولغاية مقهى الشابندر مرورا بمعرض للملصقات (البوستر) تحت عنوان (مناهضة العنف ضد النساء والاطفال) مع عرض لمجسمات نحتية لواقع البيئة البغدادية يتبعه عرضا للازياء يضم المراحل التاريخية لحضارة وادي الرافدين والدولة العباسية وصولاً للدولة العراقية الحديثة تنظمه دار الازياء العراقية".

كما يتضمن المهرجان، وفق البيان، "فعالية للاوكسترا العراقية في باحة التجمع على ضفاف نهر دجلة قرب تمثال المتنبي بقيادة المايسترو كريم وصفي ليختتم المهرجان بأطلاق الالعاب النارية من جسر الشهداء".

