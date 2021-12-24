شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد الحرس الثوري: مناوراتنا الحربية رسالة تهديد لقادة إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إن ”المناورات التي يجريها الحرس الثوري في المدن الساحلية المطلة على الخليج وبحر عُمان رسالة جادة وواضحة لتهديدات قادة إسرائيل“.



وأضاف سلامي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني في آخر يوم من مناورات ”الرسول الأعظم الـ17″، أن ”مناورات الحرس الثوري رسالة واضحة وتحذير جاد وحقيقي وميداني نرد فيها على تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي“.