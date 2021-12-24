احتراق سفينة شحن إيرانية في ميناء جنوب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت وكالة ”إيرنا“ الرسمية الإيرانية اليوم الجمعة، إن سفينة شحن تعرضت للحريق في ميناء ”دير“ التابع لمحافظة بوشهر جنوب البلاد المطلة على الخليج العربي.



وقال حاكم مدينة دير، يونس بار برز، للوكالة الإيرانية، إن ”النيران اشتعلت في وقت متأخر من الليلة الماضية في سفينة شحن في ميناء دير في محافظة بوشهر“، مضيفاً: ”لم يصب الطاقم بأذى ولكن تضررت الحمولة والسفينة بشدة“.