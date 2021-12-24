شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المصريين بالخارج شريك أساسي في كل محطات الدولة المصرية، سياسيا واقتصاديا، ومع تمثيلهم في دستور 2014 بالبرلمان، ودور وزارة الهجرة في مد جسور الثقة بينهم وبين الدولة مجددا.

وأضاف الخولى، خلال كلمة له فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان: "المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، أن جزءًا من دور البرلمان، ولجنة العلاقات الخارجية التعاون مع الحكومة لتحقيق ربط أكبر للمصريين بالخارج، ووضع تشريعات لمجابهة التحديات التي تواجه المصريين بالخارج، مشيدا بجهود البرلمان في تنظيم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح الباب للمنافسة الإيجابية.

ولفت الخولى، إلى أن خروج وثيقة التأمين للنور يعد خطوة مهمة لخدمة ملايين المصريين بالخارج وحل أزمة مؤرقة، موضحا أن التشريع يعبر عن حركة التسويق، وأن التشريع يأتي للتنظيم ومعالجة الأمور المستحدثة، وسط صدور أكبر عدد من التشريعات على مدار 150 سنة برلمان، مع تضافر الجهود لتحقيق أفضل نتيجة في شتى المجالات، مشيدا أيضا بالدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون بين كل المؤسسات، وفتح أبواب أوسع للهجرة الآمنة.

بدأ منذ قليل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان :" المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، التي ستتحدث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.