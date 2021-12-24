شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مكتبات "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة الانتهاء من إنشاء وتأسيس أول مكتبة من مكتبات حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الثقافة بقرية المراشدة بمحافظة قنا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك في إطارالاستراتيجية المتكاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتوحيداً للجهود المشتركة بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، وإيمانًا بأهمية إنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعي والمعرفة في مختلف قري محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتأتي محافظة قنا كأولي المحافظات التي يتم تنفيذ المكتبات بها في صعيد مصر، حيث تخدم المكتبة جميع الأعمار من الاطفال والشباب وكبار السن، بإلإضافة إلي تخصيص ساحات خارجية لإقامة الفاعليات الثقافية والتوعوية والأنشطة المختلفة لتنمية المهارات.

ويراعي في تصميم المكتبات أن تتناسب مع طبيعة كل محافظة من محافظات المبادرة، مع مراعاة الهوية البصرية الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.