خبير اقتصادى: مبادرات وزارة الهجرة تبعث رسائل طمأنية للمصريين فى الخارج

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القاهرة - سامية سيد - قال أحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر، إن هناك رغبة حقيقة للتواصل مع المصريين في الخارج و أن الرغبة الأمينة متواجدة، مؤكدا على حسن تعامل الدولة مع المصريين المقيمين بالخارج، والذى يقرب عددهم من 14 مليون مواطن.

وتحدث صقر خلال كلمة له فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان: "المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها، متابعا: "مرتبط بمصر إنسانيا واقتصاديا".

وأكد الدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادى، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فتحت أبوابا للكثيرين يستطيعوا من خلالها العودة مرة أخرى للحياة ، مضيفا أن مبادرات وزارة الهجرة تبعث رسائل طمآنية للخارج.

بدأ منذ قليل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان: "المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، التي ستتحدث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.