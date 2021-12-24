أصيب بصدمة وهرب للشرقية.. اكتشف أبنائه إفلاسه فطردوه من منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أنقذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، مسن 60 عامًا عثر عليه الأهالي في شارع بمدينة ديرب نجم، شبه عاري تحت الأمطار.

وكان أهالي مركز ديرب نجم، تداولوا صورًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمسن ينام في الشارع دون غطاء، رغم موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، التي شهدتها الشرقية.

وأكد عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن بالشرقية، أن فريقًا وصل لإنقاذ المسن بعد تحديد مكانه، وجرى نقله إلى مقر دار بسمة لإيواء ورعاية الكبار في مدينة الزقازيق.

وكشف البحث الاجتماعي الخاص بالمسن، أنه من سكان القاهرة، وعاد مؤخرًا من إحدى الدول العربية بعد غياب سنوات، واكتشف أبنائه عند عودته أنه لا يملك مالًا، فطردوه.

وتبين أنه ظل يسير بشوارع القاهرة، وفقد قدرته على التحمل وأصيب بصدمة نفسية حادة من رد فعل أولاده وطرده للشارع، حتى انتقل عبر إحدى القطارات إلى محافظة الشرقية، واستقر في إحدى شوارع مدينة ديرب نجم، قبل أن تنتشر صورًا له ينام تحت مياه الأمطار يصارع الموت.