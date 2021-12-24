بالصور.. محافظ بورسعيد يزور الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، عددًا من الكنائس، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إذ تحتفل العديد من الكنائس بعيد الميلاد المجيد ليلة 25 ديسمبر، ومنها "الكنيسة الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية الإنجليكانية".

وقدم المحافظ التهنئة للمسيحيين، خلال زيارته لكنيسة سانت أوجيني وكنيسة الروم الأثوذكس، مؤكدًا أن مصر تزداد صلابة بصلابة وقوة شعبها، مضيفًا :"هذا عيد لكل المصريين".

وجرى قياس درجة الحرارة لكل المتواجدين بالكنيسة قبل دخولهم، مع التشديد على ارتداء الكمامات، وتكثيف أعمال التعقيم، في الوقت الذي كثفت مديرية أمن بورسعيد، بقيادة اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد السيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية.