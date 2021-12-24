التحالف العربي: سقوط مقذوفين أطلقهما الحوثيون في جنوب السعودية وإصابة شخصين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن سقوط مقذوفين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة في منطقتي نجران وجازان جنوب البلاد ما أدى إلى إصابة شخصين.

وأفاد الحالف، في بيان نقلته قناة “الإخبارية” الرسمية، بـ”سقوط مقذوف معاد بإحدى القرى الحدودية في نجران في محاولة لاستهداف المدنيين”، مضيفا: “لا يوجد أي إصابات وتضرر مركبة تعود لأحد المواطنين، وسنتخذ إجراءات فورية لتحييد التهديدات وحماية المدنيين”.

ولاحقا تحدث التحالف عن سقوط مقذوف معاد على إحدى الورش الصناعية في مدينة صامطة بمنطقة جازان.

وأشار إلى أن تقريرا أوليا يفيد “بإصابة مدنيين اثنين بالمحاولة المتعمدة لاستهداف المدنيين واستجابة للتهديد”.

وشدد التحالف: “نحن بصدد تنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد”.

وتتعرض السعودية لهجمات مستمرة من قبل الحوثيين بواسطة صواريخ ومقذوفات وطائرات مسيرة تقول المملكة إنها تستهدف مناطق سكنية في انتهاك للقانون الدولي.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.