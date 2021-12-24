شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: ندين استمرار مليشيا الحوثي في استخدام المدنيين دروعا بشريا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن اعتراف ميليشيا الحوثي باحتجاز ثلاثة آلاف من الأسرى والمختطفين في أحد المواقع العسكرية بالعاصمة صنعاء، جريمة حرب

وأضاف في سلسلة تغريدات، اليوم الجمعة، أن ذلك دليل إدانة على استمرارها في استخدام المدنيين بمن فيهم الأسرى المختطفون دروعا بشرية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

كما حمّل وزير الإعلام اليمني ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة آلاف المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحافيين والنشطاء وأسرى الجيش والمقاومة.

وأشار إلى أنهم يعانون ظروفا سيئة، حيث تعرض الميليشيا حياتهم للخطر عبر تجميعهم بالآلاف في معتقلات غير قانونية مستحدثة في مواقع عسكرية.

إلى ذلك، طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بإدانة هذه الجريمة النكراء والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدام الأسرى المختطفين دروعا بشرية، والتنفيذ الفوري لاتفاق السويد بخصوص تبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) دون قيد أو شرط.