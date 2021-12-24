شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «جوجل».. روسيا تفرض غرامة على «ميتا» بـ 27 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت محكمة روسية غرامة على شركة ميتا، التي تعد بمثابة الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقيمة 2 مليار روبل (نحو 27 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب عدم حذفها لمحتوى محظور، في حكم مماثل فرضته المحكمة في وقت سابق اليوم الجمعة، على شركة ألفابت، الشركة القابضة لشركة جوجل، بقيمة 2ر7 مليار روبل (98 مليون دولار أمريكي) للسبب ذاته.

وقالت شركة جوجل الأمريكية العملاقة للبحث إنها تريد دراسة الحكم بالتفصيل قبل مناقشة المزيد من الخطوات.

وتم بالفعل تغريم جوجل وفيسبوك عدة مرات في روسيا من قبل، وكذلك موقعي تويتر وتيك توك.