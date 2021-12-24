انت الان تتابع خبر التحالف يعلن تدمير مخازن 'حوثية' للصواريخ الباليستية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية، ردا على استهداف مدينتي جازان ونجران بالمملكة.
وأوضح التحالف في بيان أنه جرى خلال العملية "تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة".
وأشار التحالف إلى أن العملية العسكرية الفورية جاءت "استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران".
كما دمرت قوات التحالف "4 مخازن للصواريخ البالستية والمسيرات بمحافظة المحويت"؟
وأشار التحالف إلى أن العملية العسكرية الفورية جاءت "استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران".