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التحالف يعلن تدمير مخازن 'حوثية' للصواريخ الباليستية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي بقيادة ، مساء الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية، ردا على استهداف مدينتي جازان ونجران بالمملكة.
وأوضح التحالف في بيان أنه جرى خلال العملية "تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة".

كما دمرت قوات التحالف "4 مخازن للصواريخ البالستية والمسيرات بمحافظة المحويت"؟

وأشار التحالف إلى أن العملية العسكرية الفورية جاءت "استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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