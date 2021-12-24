انت الان تتابع خبر ريال مدريد يعلن تعافي حارسه من كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ويتعلق الأمر بالحارس الأوكراني أندري لونين، الذي التحق بالمتعافين من كورونا مؤخرا ضمن صفوف الميرينجي، وهم: مارسيلو ومودريتش ورودريجو وألابا وبيل وديفيد أنشيلوتي، ابن ومساعد كارلو مدرب الفريق.
وبالإضافة إلى أسينسيو وإيسكو المصابين بكورونا، تضم قائمة الإصابات البدنية في الفريق كلا من: داني كارفاخال وداني سيبايوس.
وكانت عدوى كورونا قد تفشت في الريال منذ الاثنين الماضي، وشملت العديد من لاعبي فريق كرة السلة أيضا.
وبالإضافة إلى أسينسيو وإيسكو المصابين بكورونا، تضم قائمة الإصابات البدنية في الفريق كلا من: داني كارفاخال وداني سيبايوس.
وكانت عدوى كورونا قد تفشت في الريال منذ الاثنين الماضي، وشملت العديد من لاعبي فريق كرة السلة أيضا.