انت الان تتابع خبر ريال مدريد يعلن تعافي حارسه من كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتعلق الأمر بالحارس الأوكراني أندري لونين، الذي التحق بالمتعافين من كورونا مؤخرا ضمن صفوف الميرينجي، وهم: مارسيلو ومودريتش ورودريجو وألابا وبيل وديفيد أنشيلوتي، ابن ومساعد كارلو مدرب الفريق.

وبالإضافة إلى أسينسيو وإيسكو المصابين بكورونا، تضم قائمة الإصابات البدنية في الفريق كلا من: داني كارفاخال وداني سيبايوس.



وكانت عدوى كورونا قد تفشت في الريال منذ الاثنين الماضي، وشملت العديد من لاعبي فريق كرة السلة أيضا.