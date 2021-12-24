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ريال مدريد يعلن تعافي حارسه من كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - ويتعلق الأمر بالحارس الأوكراني أندري لونين، الذي التحق بالمتعافين من كورونا مؤخرا ضمن صفوف الميرينجي، وهم: مارسيلو ومودريتش ورودريجو وألابا وبيل وديفيد أنشيلوتي، ابن ومساعد كارلو مدرب الفريق.

وبالإضافة إلى أسينسيو وإيسكو المصابين بكورونا، تضم قائمة الإصابات البدنية في الفريق كلا من: داني كارفاخال وداني سيبايوس.


وكانت عدوى كورونا قد تفشت في الريال منذ الاثنين الماضي، وشملت العديد من لاعبي فريق كرة السلة أيضا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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