انت الان تتابع خبر أول تعليق من بشار رسن بعد فوز قطر على الريان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بشار في تصريحات للإعلاميين بعد اللقاء: "لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق قوي بحجم الريان، ونجحنا في تسجيل هدف خلال أول ربع ساعة وحافظنا عليه في بقية أوقات اللقاء، والأهم هو الخروج بالثلاث نقاط". وأضاف: "الفوز جاء في وقته بعد التوقف، الحمدلله على تحقيق الفوز وتقديم هذا المستوى، علينا أن نواصل العمل من أجل المباريات المقبلة".

وحول تراجع الفريق في الشوط الثاني من مباراة اليوم.. قال: "حصلنا على العديد من الفرص التي كانت ستعزز من تقدمنا في اللقاء ومن الطبيعي أن نعود للدفاع للحفاظ على الهدف قبل النهاية والأهم هو الخروج بالثلاث نقاط".

