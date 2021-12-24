الكاظمي يدعو المهاجرين العراقيين للعودة إلى العراق

وقال الكاظمي خلال حضوره قداس ليلة عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية مار يوسف وسط بغداد، إن "الحوار هو الحل لبناء مستقبل يليق بجميع العراقيين، مؤكداً أنه لا خيار لنا سوى الحوار".

وذَكر بزيارة البابا فرنسيس إلى البلاد، معتبراً إياها بأنها "كانت مصداقاً على أهمية العراق".



وأضاف، "هناك من يتجه إلى السلاح لتحقيق غايته اما نحن فلدينا السلام".

وتابع الكاظمي، "تجمعنا هذه الأيام المقدسة كما جمعتنا الأيام السابقة خلال دحر الإرهاب، لبناء عراق سالم وزاهر وبناء دولة حقيقية خالية من السلاح".

وأشار إلى أننا "مررنا بظروف قاسية وتجاوزنها بوحدة الصف، مبيناً أنه يجب بناء العراق عن طريق التفاهم".

وأتم الكاظمي، أن "المسيحين لهم دور كبير في بناء نسيج العراق بالإضافة إلى كافة الاديان والطوائف الاخرى والمكونات"، مشدداً على ضرورة التشجيع على بقائهم وعودة المهاجرين منهم.