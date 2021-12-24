شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين ردا على قرار أمريكا بحظر الواردات من شينجيانغ: "تنمر اقتصادي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، عن ”استيائها البالغ ومعارضتها القوية“ للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الواردات من إقليم شينجيانغ، واصفة القرار بـ“التنمر الاقتصادي“، وفقاً لوكالة ”رويترز“.



ووفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، إن الصين تشجب وترفض بشدة توقيع الولايات المتحدة على ما يُسمى بـ ”قانون منع العمالة القسرية للويغور“، وتحث الولايات المتحدة على تصحيح الخطأ فوراً.